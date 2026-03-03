Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Артём Вахитов объяснил, как Верхувен может победить Усика в бою по боксу

Артём Вахитов объяснил, как Верхувен может победить Усика в бою по боксу
Комментарии

Бывший чемпион Glory в полутяжёлом весе, а также боец ММА россиянин Артём Вахитов объяснил, как нидерландец Рико Верхувен может победить 39-летнего украинца Александра Усика в бою по боксу, который состоится 23 мая в Гизе (Египет) и на кону которого будет стоять титул WBC в супертяжёлом весе.

«Это было неожиданно для всех любителей единоборств, боксёров. Я думал, что в теории такой бой может состояться в формате выставочного поединка. Но здесь будет на кону титул и ставки высоки. Для Верхувена это будет очень сложная задача победить. Сейчас Усик лучший боксёр вне зависимости от весовых категорий. Конечно, если бы поединок проходил по правилам кикбоксинга, то шансы у Верхувена были бы велики. Но здесь разные уровни. Хотя всякое бывает, это тяжёлый вес. Тем более Рико — это не классический боксёр, с которыми привык боксировать Усик. У Верхувена другая техника, не похожая на классическую боксёрскую. Здесь могут быть тоже сюрпризы.

Я думаю, что у Рико хорошая команда и они знают, что нужно делать, какой план строить на бой. Мне кажется, что Рико надо работать в нестандартной технике с Усиком. Маловероятно, что Верхувен сможет перебоксировать его, поскольку Александр очень хорошо двигается на ногах, чувствует дистанцию и у него отличная защита. Здесь Верхувену надо придерживаться нестандартного, даже корявого бокса. Для своего веса Рико очень хорошо дышит, передвигается и скорость у него тоже отличная», — сказал Вахитов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Материалы по теме
Бокс – больше не про спорт. Усик будет защищать пояс от кикбоксёра
Бокс – больше не про спорт. Усик будет защищать пояс от кикбоксёра
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android