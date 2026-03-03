Артём Вахитов объяснил, как Верхувен может победить Усика в бою по боксу

Бывший чемпион Glory в полутяжёлом весе, а также боец ММА россиянин Артём Вахитов объяснил, как нидерландец Рико Верхувен может победить 39-летнего украинца Александра Усика в бою по боксу, который состоится 23 мая в Гизе (Египет) и на кону которого будет стоять титул WBC в супертяжёлом весе.

«Это было неожиданно для всех любителей единоборств, боксёров. Я думал, что в теории такой бой может состояться в формате выставочного поединка. Но здесь будет на кону титул и ставки высоки. Для Верхувена это будет очень сложная задача победить. Сейчас Усик лучший боксёр вне зависимости от весовых категорий. Конечно, если бы поединок проходил по правилам кикбоксинга, то шансы у Верхувена были бы велики. Но здесь разные уровни. Хотя всякое бывает, это тяжёлый вес. Тем более Рико — это не классический боксёр, с которыми привык боксировать Усик. У Верхувена другая техника, не похожая на классическую боксёрскую. Здесь могут быть тоже сюрпризы.

Я думаю, что у Рико хорошая команда и они знают, что нужно делать, какой план строить на бой. Мне кажется, что Рико надо работать в нестандартной технике с Усиком. Маловероятно, что Верхувен сможет перебоксировать его, поскольку Александр очень хорошо двигается на ногах, чувствует дистанцию и у него отличная защита. Здесь Верхувену надо придерживаться нестандартного, даже корявого бокса. Для своего веса Рико очень хорошо дышит, передвигается и скорость у него тоже отличная», — сказал Вахитов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.