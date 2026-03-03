Скидки
Ильяс Хамзин проведёт бой против чемпиона Brave FC на турнире RCC и Karate Combat

Комментарии

Чемпион Karate Combat Ильяс Хамзин проведёт первую защиту титула против действующего обладателя титула Brave FC в полусреднем весе француза Алекса Лоорэ. Их бой пройдёт 27 марта в категории до 84 кг на турнире RCC и Karate Combat в Екатеринбурге и станет главным событием вечера. Об этом информирует пресс-служба турнира.

Фото: Пресс-служба организации

Лоорэ является бывшим претендентом на титул чемпиона Octagon MMA, дрался в Bellator и Cage Warriors. Алекс имеет в своём профессиональном рекорде 26 побед, из которых 21 была одержана досрочно.

Ильяс Хамзин завоевал пояс в декабре прошлого года в США, одержав победу над Адрианом Уэзерсби.

