«Такие вызовы интересны». Вахитов заявил о желании провести бой по боксу против Усика

Бывший чемпион Glory в полутяжёлом весе, а также боец ММА россиянин Артём Вахитов заявил о желании провести бой по боксу против непобеждённого 39-летнего экс абсолютного чемпиона мира украинца Александра Усика.

«Приятно мне осознавать, что Рико после боя со мной встречается в следующем поединке уже с Усиком. Интересно, конечно, как развиваются все события. Желаю Рико удачи, победы, поскольку если представитель кикбоксинга победит Усика, то он станет легендой и сотворит апсет десятилетия. Если Верхувен победит, буду готов провести с ним бой по боксу. И с Усиком тоже, мне такие вызовы интересны», — сказал Вахитов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Бокс – больше не про спорт. Усик будет защищать пояс от кикбоксёра
