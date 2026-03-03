42-летний Хендерсон проведёт первый за три года бой по ММА против непобеждённого бойца

42-летний бывший чемпион UFC и WEC в лёгком весе американец Бенсон Хендерсон проведёт следующий бой по правилам смешанных единоборств в рамках полусреднего веса против непобеждённого бельгийца Патрика Хабирора. Их поединок станет главным событием турнире PFL в Брюсселе, который состоится 23 мая. Об этом сообщает пресс-служба PFL.

Фото: пресс-служба PFL

Патрик дебютировал в качестве профи в 2024 году. В своём рекорде бельгиец имеет восемь побед, из которых семь были одержаны досрочно, и ни одного поражения.

Хендерсон выступает по правилам ММА с 2006 года. Однако последний бой в данном виде спорта провёл в 2023 году против россиянина Усмана Нурмагомедова. Тогда поединок завершился победой последнего удушающим приёмом в первом раунде. Имеет в своём рекорде 30 побед, из которых 14 были одержаны досрочно, и 12 поражений.