«Не самый большой риск в карьере». Узаир Абдураков — о поединке против Вартаняна в АСА

Комментарии

30-летний российский боец клуба Universal Fighters Узаир Абдураков высказался насчёт предстоящего поединка против победителя Гран-при АСА — 2023 в лёгком весе Эдуарда Вартаняна, который состоится 12 апреля на турнире ACA 202 в Санкт-Петербурге.

«Это не самый большой риск в моей карьере. Что будет, если встретимся перед боем в Москве? Подерёмся, пожмём руки, разойдёмся. Шучу, драться будем в клетке. И там всё будет серьёзно. Я буду готов», — сказал Абдураков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Узаир имеет в своём профессиональном рекорде 20 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, два поражения, а один бой был признан ничьей.

Вартанян — о бое с Абдураковым: рассматривали Мамадалиева, но он отказался
