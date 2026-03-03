37-летний бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор ответил, когда планирует провести следующий бой в UFC.

«Итак, я веду переговоры с руководством UFC насчёт своего следующего поединка. Либо я вернусь на турнире UFC в Белом доме, либо на другом ближайшем турнире UFC. Когда-то летом Макгрегор вернётся», — приводит слова Макгрегора портал Bloody Elbow.

Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.