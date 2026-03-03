Скидки
Ковингтон объяснил, почему Камару Усман должен стать следующим соперником Ислама Махачева

Комментарии

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон объяснил, почему нигериец Камару Усман должен стать следующим соперником 34-летнего действующего обладателя титула UFC в категории до 77 кг россиянина Ислама Махачева.

«Камару заслуживает титульный шанс. Он бывший чемпион UFC, а также оставил свой след в ММА. Это противостояние будет хорошо продаваться, понимаете? У других ребят просто нет индивидуальности. Они бы ничего не смогли продать даже мухам. Думаю, это логично», — приводит слова Ковингтона портал Bloody Elbow.

Ранее менеджер Махачева объяснил, почему следующим соперником Ислама должен стать Камару Усман.

