Ковингтон объяснил, почему Камару Усман должен стать следующим соперником Ислама Махачева

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон объяснил, почему нигериец Камару Усман должен стать следующим соперником 34-летнего действующего обладателя титула UFC в категории до 77 кг россиянина Ислама Махачева.

«Камару заслуживает титульный шанс. Он бывший чемпион UFC, а также оставил свой след в ММА. Это противостояние будет хорошо продаваться, понимаете? У других ребят просто нет индивидуальности. Они бы ничего не смогли продать даже мухам. Думаю, это логично», — приводит слова Ковингтона портал Bloody Elbow.

Ранее менеджер Махачева объяснил, почему следующим соперником Ислама должен стать Камару Усман.