Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Царукян прокомментировал обвинения в адрес Чимаева от ветерана ВВС США в нападении

Царукян прокомментировал обвинения в адрес Чимаева от ветерана ВВС США в нападении
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Россию и Армению, Арман Царукян прокомментировал обвинения в адрес непобеждённого 31-летнего чемпиона UFC в среднем весе Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ, от ветерана ВВС США Рича Паттерсона в нападении в аэропорту Дубая.

«Я об этом не говорил с ним. Я понятия не имею. Но не думаю [что это правда]. О нём ходит много слухов, однако Хамзат очень спокойный и никогда не нападает первым. Я не знаю, что должно произойти, чтобы Хамзат кого-то ударил, потому что он сильный. Чимаев знает, что у него громкое имя, и не спускает ничего никому, кроме тех случаев, когда кто-то говорит что-то о нём, о его семье», — приводит слова Царукяна портал Sportskeeda.

Материалы по теме
Фото
Ветеран ВВС США обвинил непобеждённого чемпиона UFC Чимаева в нападении в аэропорту Дубая
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android