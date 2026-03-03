Царукян прокомментировал обвинения в адрес Чимаева от ветерана ВВС США в нападении

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Россию и Армению, Арман Царукян прокомментировал обвинения в адрес непобеждённого 31-летнего чемпиона UFC в среднем весе Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ, от ветерана ВВС США Рича Паттерсона в нападении в аэропорту Дубая.

«Я об этом не говорил с ним. Я понятия не имею. Но не думаю [что это правда]. О нём ходит много слухов, однако Хамзат очень спокойный и никогда не нападает первым. Я не знаю, что должно произойти, чтобы Хамзат кого-то ударил, потому что он сильный. Чимаев знает, что у него громкое имя, и не спускает ничего никому, кроме тех случаев, когда кто-то говорит что-то о нём, о его семье», — приводит слова Царукяна портал Sportskeeda.