Результаты второго дня чемпионата России по самбо

Пресс-служба Всероссийской федерации самбо опубликовала результаты первого соревновательного дня чемпионата России — 2026.
Женщины.
54 кг
1-е место — Софья Циброва, ПФО (Нижегородская область).
2-е место — Эльмира Кахраманова МОС (Москва).
3-е место — Анна Кандрашина УФО (Свердловская область).
3-е место — Анастасия Луканина УФО (Свердловская область).
80 кг
1-е место — Анастасия Хомячкова ЦФО (Владимирская область).
2-е место — Дарья Речкалова УФО (Свердловская область).
3-е место — Мадина Сулейманова УФО (Свердловская область).
3-е место — Яна Козырева МОС (Москва).
Мужчины.
53 кг
1-е место — Вадим Семёновский ЮФО (Краснодарский край).
2-е место — Ролан Смирнов ЮФО (Краснодарский край).
3-е место — Амин Батмен ЮФО (Р. Адыгея).
3-е место — Антон Назаренко МОС (Москва).
64 кг
1-е место — Алексей Зайцев МОС (Москва).
2-е место — Рамазан Цику ЮФО (Р. Адыгея).
3-е место — Денис Пастернак ЮФО (Краснодарский край).
3-е место — Сайгид Керимов СКФО (Ставропольский край).
71 кг
1-е место — Ролан Зиннатов ПФО (Нижегородская область).
2-е место — Имамшамиль Гусенов СКФО (Ставрапольский край).
3-е место — Ренас Зайнутдинов ПФО (Р. Татарстан).
3-е место — Богдан Калинин ДВФО (Хабаровский край).
88 кг
1-е место — Демид Волков СПб (Санкт-Петербург).
2-е место — Кирилл Харьков ЦФО (Московская область).
3-е место — Александр Горохов ЦФО (Брянская область).
3-е место — Саид Саидов ДВФО (Камчатский край).