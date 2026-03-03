Бывший соперник Усмана Нурмагомедова из США дебютирует на АСА 202 против россиянина

Бывший претендент на титул Bellator в лёгком весе американец Брент Примус проведёт следующий бой против россиянина Павла Гордеева на турнире ACA 202, который состоится 12 апреля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Фото: Пресс-служба АСА

Примусу 40 лет. Брент имеет в своём профессиональном рекорде 15 побед, пять поражений, а один бой был признан несостоявшимся. Американец дебютировал в ММА в 2010 году.

Гордееву 32 года. В своём рекорде россиянин имеет 22 победы, семь поражений, а один бой был признан несостоявшимся. Павел дебютировал на профессиональном уровне в мае 2013 года. Представляет клуб «Архангел Михаил».