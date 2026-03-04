Дю Плесси: знаю, что мог бы заставить Чимаева сдаться. Был уверен, что нокаутирую его

Бывший чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси высказался насчёт поединка с непобеждённым Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ. Их встреча стала главным событием турнира UFC 319 в Чикаго (штат Иллинойс) и завершилась победой Борза единогласным решением судей.

«Когда я вышел на последний раунд в бою с Чимаевым, был на 100% уверен, что одержу победу сабмишеном или нокаутирую его. Чувствовал, что Хамзат больше не хотел там оставаться. Когда я забрался на него сверху, то почувствовал, как он подумал: «Вот дерьмо». Знаю, что мог бы заставить этого человека сдаться», — сказал дю Плесси в эфире The Ariel Helwani Show.