Рико Верхувен раскрыл подробности переговоров с UFC

Бывший многолетний чемпион Glory в тяжёлом весе нидерландец Рико Верхувен поделился подробностями предложения, которое он получил от UFC.

«Это было достойное предложение. Ко мне отнеслись с большим уважением и сделали очень выгодное предложение — особенно по сравнению с тем, что они предлагают другим бойцам. В целом в мире боевых искусств и по сравнению с тем, что я получал в Glory, это предложение не казалось мне таким уж выгодным», — сказал Верхувен в эфире The Ariel Helwani Show.

Верхувен считается одним из величайших кикбоксёров всех времён. Нидерландец удерживал титул чемпиона Glory в тяжёлом весе 4220 дней, что эквивалентно более чем 11 годам, одержав 26 побед подряд под эгидой Glory в качестве чемпиона. Кроме того, Верхувен является рекордсменом организации по количеству побед в титульных боях (14).

Бокс – больше не про спорт. Усик будет защищать пояс от кикбоксёра
Бокс – больше не про спорт. Усик будет защищать пояс от кикбоксёра
