Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пётр Ян ответил, готов ли подраться с Нурмагомедовым на турнире UFC на Красной площади

Пётр Ян ответил, готов ли подраться с Нурмагомедовым на турнире UFC на Красной площади
Комментарии

Чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян ответил, готов ли подраться с экс-претендентом на титул UFC в категории до 61 кг соотечественником Умаром Нурмагомедовым на потенциальном турнире UFC на Красной площади в Москве.

— Прикинь, ты против Умара на Красной площади?
— Брат, в России есть чемпион, понимаешь? На Красной площади должен быть поединок с бойцом из другой страны, понимаешь? Это будет шумно и глобально. А когда будут драться два бойца из одной страны, не думаю, что это будет настолько масштабно. Опять же, всё в планах UFC. Но я считаю так, — сказал Ян в эфире The Ariel Helwani Show.

Материалы по теме
«Пётр Ян не выиграл бы чемпионат Дагестана по боксу». Интервью с боксёром Бутаевым
Эксклюзив
«Пётр Ян не выиграл бы чемпионат Дагестана по боксу». Интервью с боксёром Бутаевым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android