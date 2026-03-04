Пётр Ян ответил, готов ли подраться с Нурмагомедовым на турнире UFC на Красной площади

Чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян ответил, готов ли подраться с экс-претендентом на титул UFC в категории до 61 кг соотечественником Умаром Нурмагомедовым на потенциальном турнире UFC на Красной площади в Москве.

— Прикинь, ты против Умара на Красной площади?

— Брат, в России есть чемпион, понимаешь? На Красной площади должен быть поединок с бойцом из другой страны, понимаешь? Это будет шумно и глобально. А когда будут драться два бойца из одной страны, не думаю, что это будет настолько масштабно. Опять же, всё в планах UFC. Но я считаю так, — сказал Ян в эфире The Ariel Helwani Show.