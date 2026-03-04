Скидки
Пётр Ян: сначала мы захватим Белый дом, а потом проведём турнир на Красной площади

Чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян поделился мыслями насчёт предстоящего турнира UFC в Белом доме.

— Правда ли, что русским нельзя драться на турнире UFC в Белом доме?
— Я такого не слышал. UFC — это международная организация, в которой выступают бойцы из разных стран мира. И это было бы отличным жестом — показать, что спорт является вне политики. Сначала мы захватим Белый дом, а потом проведём огромный ивент на Красной площади, — сказал Ян в эфире The Ariel Helwani Show.

Напомним, турнир UFC в Белом доме планируется провести 14 июня на территории официальной резиденции президента США. Он будет проведён в честь 250-летия независимости США. Кроме того, 14 июня свой день рождения отметит действующий президент США Дональд Трамп.

