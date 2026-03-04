Скидки
Хатаев: не считаю бой с Моррелем поражением. Но было много ошибок

Хатаев: не считаю бой с Моррелем поражением. Но было много ошибок
31-летний бронзовый призёр Олимпиады-2020 и чемпионата мира — 2023 российско-австралийский боксёр Имам Хатаев рассказал, как относится к своему единственному поражению в профессиональной карьере, которое состоялось в июле 2025 года в поединке с кубинцем Дэвидом Моррелем.

«Ни психологически, ни морально я бой Моррелю не проиграл. Честно, даже не считаю это поражением. Но я вынес очень много уроков из этого боя, было много ошибок как в ринге, так вне его. Надо просто сделать выводы и идти дальше», — сказал Хатаев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Имам Хатаев в своей профессиональной карьере выиграл 10 боёв из 11 (девять нокаутом). Единственное поражение в поединке с Моррелем боксёр потерпел раздельным решением судей (95-94, 93-96, 94-95).

«В Австралии мне нравится всё, курящих и пьющих нет». Говорим с боксёром Хатаевым
Эксклюзив
«В Австралии мне нравится всё, курящих и пьющих нет». Говорим с боксёром Хатаевым
