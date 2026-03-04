«Считаю его старшим братом». Хатаев рассказал, с кем никогда не будет драться

31-летний бронзовый призёр Олимпиады-2020 и чемпионата мира — 2023 российско-австралийский боксёр Имам Хатаев ответил на вопрос о своём следующем сопернике.

«Пока нет определённого соперника и даты. Хотелось бы видеть любого из топ-10, кроме, конечно, Артура Бетербиева. Я уже говорил как-то в интервью, что не вышел бы с ним в ринг. Считаю его своим старшим братом, поэтому это невозможно», — сказал Хатаев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Имам Хатаев в своей профессиональной карьере выиграл 10 боёв из 11 (девять нокаутом). Единственное поражение в поединке с кубинцем Дэвидом Моррелем боксёр потерпел раздельным решением судей (95-94, 93-96, 94-95). Последний на данный момент бой Хатаев провёл 11 декабря 2025 года, нокаутировав в третьем раунде немца Адама Дайнеса.