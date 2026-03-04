Сехудо — о бое с Двалишвили: к чёрту веселье, я здесь, чтобы вернуть свою победу

39-летний экс-обладатель титулов UFC в категории до 57 кг и до 61 кг американец Генри Сехудо заявил, что настроен серьезно перед поединком с Мерабом Двалишвили на турнире RAF 8, и назвал его возможностью отомстить за поражение в MMA.

«Конечно, это месть. К чёрту веселье. Я здесь, чтобы вернуть свою победу. Он подставил мне плечо, вытащил меня из огня, и я намерен сделать то же самое с ним 18 апреля. К тому же мне нравится Мераб. Он шоумен. Понимает суть. Просто дело в том, что, когда они сказали: «Мы подписываем Мераба», я ответил: «Отдайте его мне».

Всегда хотел встретиться с ним в бою с чистого листа, будучи здоровым и находясь в расцвете сил. Теперь у меня появится шанс побороться и сделать всё, что потребуется. Он крепкий орешек. Я не отношусь к Мерабу легкомысленно. И знаю, что он тоже не станет меня недооценивать. Так что пришло время выяснить отношения», — приводит слова Сехудо издание MMA Junkie.

В феврале 2024 года на UFC 298 Двалишвили победил Сехудо единогласным решением судей. Американец признался, что тогда был не в оптимальной физической форме, и этот результат его до сих пор задевает.