В RAF заявили, что реванш Царукяна и Пулласа не состоится в промоушене Hype

Сооснователи промоушена Real American Freestyle (RAF) Чад Бронштейн и Иззи Мартинес сообщили, что реванш в грэпплинге между бойцом UFC Арманом Царукяном и американцем Джорджио Пулласом не состоится в промоушене Hype.

«RAF 06 подарил один из самых ярких моментов в единоборствах в этом году. Теперь все хотят реванш. Но некоторые вещи должны оставаться там, где они зародились. И это арена RAF», — приводит слова Бронштейна пресс-служба промоушена в социальных сетях.

«Учитывая тот накал, который мы видели в первом поединке, реванш между Арманом и Джорджио был неизбежен. У них остались незавершенные дела, и нет лучшего места, чтобы поставить в них точку, чем ковёр Real American Freestyle», — сказал Мартинес.