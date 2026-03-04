Хатаев: если будет предложение от Даны Уайта, могу боксировать и в его лиге

31-летний бронзовый призёр Олимпиады-2020 и чемпионата мира — 2023 российско-австралийский боксёр Имам Хатаев ответил на вопрос о возможности своего участия в боксёрской лиге президента UFC Даны Уайта.

«Я не интересовался детально, что там за лига, кто там боксирует. У меня есть промоутер, который регулирует все эти вопросы. Если завтра поступит предложение от Даны Уайта, будут решены все юридические и финансовые составляющие, без проблем я буду боксировать и там», — сказал Хатаев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Имам Хатаев в своей профессиональной карьере выиграл 10 боёв из 11 (девять нокаутом). Единственное поражение в поединке с кубинцем Дэвидом Моррелем боксёр потерпел раздельным решением судей (95-94, 93-96, 94-95).