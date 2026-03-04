«Я могу быть в UFC». Экс-чемпион ONE Адриано Мораес вышел на рынок свободных агентов

Бывший чемпион ONE Championship в наилегчайшем весе Адриано Мораес стал свободным агентом после истечения контракта с азиатским промоушеном и выразил готовность присоединиться к UFC.

Бразилец покинул организацию, в которой выступал с 2013 года, трижды завоёвывал титул и провёл трилогию с Деметриусом Джонсоном. Контракт истёк ещё в августе, но ONE активировал шестимесячное продление, и только 2 марта Мораес окончательно стал свободным агентом.

«Всему есть начало, середина и конец. Считаю, что уже сделал всё, что мог, в ONE Championship. Становился чемпионом, защищал пояс, показал достойные результаты. Мне не на что жаловаться, но мой контракт подошёл к концу, и я сообщил организации, что действительно не хочу его продлевать. Не знаю, о чём они думали, когда активировали продление. Трудно понять.

У меня никогда не было лёгкой жизни в ONE, особенно потому что одним из моих главных соперников был Деметриус Джонсон. У него была поддержка из-за Мэтта Хьюма, который был его главным тренером и вице-президентом организации, так что переговоры всегда были немного сложнее, но всё всегда получалось.

Не знаю, зачем мне дали это продление, не очень понял, но мне пришлось его принять и сохранять спокойствие. Я ждал шесть месяцев, теперь ищу другое место работы, чтобы совершить этот последний рывок, эту заключительную часть карьеры и продолжать быть счастливым, занимаясь тем, что люблю.

Я не тяжёлый атлет. Дрался в 61 кг, но мой обычный вес — 66 кг. Думаю, я всё ещё близок к лимиту наилегчайшего веса. Хочу попробовать драться в этой категории и посмотреть, как себя почувствую. Если понадобится бой на UFC 327 в Майами в следующем месяце — я здесь. Просто позвоните мне.

Верю, что с моим потенциалом могу быть частью ростера UFC, тренируюсь с Александром Пантожа и Кёдзи Хоригути. Они мои спарринг-партнёры уже много лет в American Top Team. Я готовлюсь, тренируюсь с лучшими, чтобы драться с лучшими. Я здесь, чтобы проводить великие бои», — приводит слова Мораеса издание MMA Fighting.