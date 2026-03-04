Видео: Карлос Пратес начал подготовку к поединку с Джеком Делла Маддаленой

32-летний бразильский боец смешанного стиля и бывший боец муай-тай, выступающий в среднем весе в промоушене UFC, Карлос Пратес опубликовал в социальных сетях видеоролик, на котором начал подготовку к поединку с бывшим чемпионом дивизиона австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

Всего на счету Карлоса 20 побед при шести поражениях. Примечательно, что 17 из побед бразилец одержал досрочно, 15 раз отправив соперников в нокаут, а дважды выиграв сабмишенами.

У Делла Маддалены 18 побед и три поражения. В последнем бою он защищал титул в поединке с Исламом Махачевым и проиграл единогласным судейским решением.