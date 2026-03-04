Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Видео: Карлос Пратес начал подготовку к поединку с Джеком Делла Маддаленой

Видео: Карлос Пратес начал подготовку к поединку с Джеком Делла Маддаленой
Комментарии

32-летний бразильский боец смешанного стиля и бывший боец муай-тай, выступающий в среднем весе в промоушене UFC, Карлос Пратес опубликовал в социальных сетях видеоролик, на котором начал подготовку к поединку с бывшим чемпионом дивизиона австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

Всего на счету Карлоса 20 побед при шести поражениях. Примечательно, что 17 из побед бразилец одержал досрочно, 15 раз отправив соперников в нокаут, а дважды выиграв сабмишенами.

У Делла Маддалены 18 побед и три поражения. В последнем бою он защищал титул в поединке с Исламом Махачевым и проиграл единогласным судейским решением.

Материалы по теме
На UFC 326 будет жарко. 5 боёв, которые вы должны не пропустить
На UFC 326 будет жарко. 5 боёв, которые вы должны не пропустить
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android