IBF ещё обсуждает ситуацию с титулом Опетайи перед боем на Zuffa Boxing 4

Международная боксерская федерация (IBF) ещё не приняла окончательного решения, будет ли титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе Джея Опетайи на кону в его поединке против Брэндона Глэнтона на турнире Zuffa Boxing 4.

Австралиец подписал контракт с новой промоутерской структурой Zuffa Boxing, созданной Турки Аль аш-Шейхом, Даной Уайтом и Ником Кханом. Однако Zuffa не признаёт четыре основных санкционирующих органа — WBA, WBC, WBO и IBF, что создаёт неопределённость вокруг статуса пояса Опетайи.

«IBF всё ещё обсуждает всю ситуацию, касающуюся боя Джея Опетайя с Брэндоном Глэнтоном. Пока что мы не будем делать публичных заявлений», — заявил представитель IBF в беседе с изданием Uncrowned.

Согласно правилу 5.H. IBF, если чемпион участвует в несанкционированном поединке в пределах своей весовой категории, титул будет объявлен вакантным независимо от результата боя. По информации журналиста ESPN Mexico Сальвадора Родригеса, IBF уже потребовала от Опетайи определиться, какой титул он будет оспаривать в эти выходные — защищать пояс IBF или бороться за пояс промоутера Zuffa. Совместить это не получится.

Сам Опетайя ранее настаивал, что его цель — собирать пояса и стать абсолютным чемпионом, но признал, что не уверен, как это будет работать в рамках политики Zuffa.

Турнир Zuffa Boxing 4 пройдёт в ночь на 9 марта в 5:00 мск на арене «Мета Апекс» в Лас-Вегасе, США.