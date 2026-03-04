Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Он струсил и сбежал». Карлос Пратес обвинил Конора Макгрегора в отказе от боя

«Он струсил и сбежал». Карлос Пратес обвинил Конора Макгрегора в отказе от боя
Комментарии

32-летний бразильский боец смешанного стиля и бывший боец муай-тай, выступающий в среднем весе в промоушене UFC, Карлос Пратес заявил, что Конор Макгрегор отказался от поединка с ним, и предположил, что ирландец ищет более лёгкого соперника после пятилетнего простоя.

«Верю, что моё имя действительно предлагали Макгрегору. Но потом он струсил и сбежал, потому что я тяжёлый соперник. Парень не дрался пять лет, это даже не его весовая категория. Хотя его последние бои были в 77 кг, он не природный полусредневес. А я иду с хайпом, всех нокаутирую. Если бы я был на его месте, тоже бы не принял этот бой, ни за что. Думаю, он, вероятно, хочет подраться с бывшим чемпионом или кем-то вроде того», — приводит слова Пратеса издание MMA Mania.

Независимо от того, отказывался ли Макгрегор от боя с Пратесом, бразилец уже получил новый поединок. В рамках турнира UFC Fight Night 275 в Перте (Австралия) он встретится с бывшим чемпионом полусреднего веса Джеком Делла Маддаленой.

Материалы по теме
Видео: Карлос Пратес начал подготовку к поединку с Джеком Делла Маддаленой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android