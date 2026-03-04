Скидки
Холлоуэй объяснил, почему нужно было дать Джонсу $ 10 млн за бой с Нганну

Обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй высказался по поводу требования Джона Джонса гонорара в $ 10 млн за поединок с Фрэнсисом Нганну, который так и не состоялся.

«Один момент навсегда врезался мне в память. Когда Джон Джонс сказал: «Я подерусь с Фрэнсисом, дайте мне $ 10 млн», а в UFC ответили: «Мы не будем тебе столько платить». Деррик Льюис тут же заявил: «Что? Дайте мне $ 1 млн — и я подерусь с Фрэнсисом прямо сейчас».

Мы не должны так поступать, брат. Нужно было быть на стороне Джона, поддерживать его: «Да, Джон, ты заслуживаешь $ 10 млн, иди и добейся этого». Потому что, знаешь что? Если он дерётся за $ 10 млн, твой базовый гонорар, скорее всего, тоже вырастет», — сказал Холлоуэй на YouTube-канале MightyMouse.

