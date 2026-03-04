Скидки
Шон О’Мэлли встретится с руководством UFC, чтобы узнать планы на следующий бой

Шон О'Мэлли встретится с руководством UFC, чтобы узнать планы на следующий бой
Бывший чемпион UFC Шон О’Мэлли заявил, что на этой неделе встретится с руководством UFC в Лас-Вегасе, чтобы прояснить ситуацию со своим следующим поединком. 31-летний американец признался, что до сих пор не знает, что для него готовят организаторы.

«Я не разговаривал с UFC, не знаю, что происходит. Кард Белого дома? Пётр выбыл? Понятия не имею, что происходит, если честно. Мне нужно поговорить с UFC, я собираюсь встретиться с ними 6 марта. Не знаю, узнаю ли я что-то, но пойду и пообщаюсь с ними. Собираюсь в Вегас, посмотрю бои, и я взволнован», — сказал О’Мэлли в интервью для The Schmo.

О’Мэлли также выразил заинтересованность в участии в историческом турнире UFC в Белом доме, который должен состояться в июне, но пока не получил подтверждения от лиги.

Джонс и Перейра должны спасти турнир в Белом доме. Больше некому
Джонс и Перейра должны спасти турнир в Белом доме. Больше некому
