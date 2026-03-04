«Маленькая крыса». Гарри обратился к Абдель-Азизу и Махачеву прямо во время спарринга

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Иан Гарри во время спарринга обратился к действующему чемпиону дивизиона россиянину Исламу Махачеву.

— Что там с боем с Исламом?

— Ему нужно больше времени. А его агент несёт полную чушь.

— Почему?

— Потому что Али [Абдель-Азиз]— кусок дерьма. Маленькая крыса.

— Почему Исламу нужно больше времени?

— Я не знаю. Нет, считаю, что Ислам готов драться. Считаю, что Ислам — один из лучших бойцов, которых может предложить этот мир. Но не называй себя лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории и при этом не пытайся тянуть время. И всё. Кто угодно, где угодно, когда угодно. Это определение самого крутого человека на планете, и я живу по этому правилу, — сказал Гарри в видеоролике.