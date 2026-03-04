Скидки
Хирн — об Аль аш-Шейхе: знаю, когда ему понадоблюсь, мы будем работать вместе

Хирн — об Аль аш-Шейхе: знаю, когда ему понадоблюсь, мы будем работать вместе
Британский промоутер Эдди Хирн на фоне напряжённых отношений с президентом UFC Даной Уайтом высказался о своих взаимоотношениях с председателем Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейхом.

«У меня нет никаких проблем с Турки Аль аш-Шейхом. «О, ты не чувствуешь, что он сделал это у тебя за спиной?» Вероятно, да, но я не виню Турки Аль аш-Шейха. Это просто то, что он делает. Но знаю, когда ему понадоблюсь, мы будем работать. А когда я ему не нужен или он хочет попытаться ******** меня, он может это сделать. Но, по крайней мере, я знаю об этом», — приводит слова Хирна издание MMA Fighting.

