Экс-боец UFC Мэтт Браун — о Царукяне: ему нужен кто-то, кто его приструнит

Ветеран UFC Мэтт Браун раскритиковал Армана Царукяна за участие в потасовке после поединка по вольной борьбе на турнире RAF 6, заявив, что такое поведение может лишить его долгожданного титульного шанса.

«Первое, о чём я подумал — это плохой образ для Армана. Дана [Уайт], прав он или нет, говорил, что Царукян создаёт проблемы. Он сорвал бой в последнюю минуту, ударил головой [Дэна] Хукера и всё такое. Зачем давать ему ещё один повод? У Армана явно горячая голова, ему нужно успокоиться, сделать шаг назад и сосредоточиться на том, на чём нужно. То, как Арман повёл себя… Он дождался, пока прозвучит финальный гонг, и набросился на Пулласа, когда тот лежал на спине и был беззащитен — это плохой образ. Мне это совсем не нравится.

Вся его цель в жизни должна заключаться в том, чтобы получить титул UFC. А он не может даже добиться титульного боя из-за проблем, которые сам создал. Эта схватка по борьбе вообще не имела значения. В чём смысл? Ты буквально сам готовишь себе провал. Это не имеет смысла. Это плохое поведение, плохое принятие решений. Ему нужен кто-то, кто его приструнит, потому что, если Дана использует это против него, он будет жалеть. Арман должен посмотреть в зеркало и сказать: «Какого чёрта я наделал?» — сказал Браун в подкасте The Fighter vs. The Writer.