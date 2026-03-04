Скидки
Чарльз Оливейра не исключил возвращение в полулёгкий вес ради второго титула UFC

36-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра заявил, что готов рассмотреть возможность возвращения в полулёгкую весовую категорию, если там появится возможность завоевать ещё один титул.

В преддверии боя с Максом Холлоуэем за титул BMF на турнире UFC 326 бразилец признался, что до сих пор думает о возвращении в дивизион, где он начинал карьеру в UFC.

UFC 2026. UFC 326, Лас-Вегас, США
Макс Холлоуэй — Чарльз Оливейра
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Не началось
Чарльз Оливейра

«Иногда я думаю о том, чтобы поговорить с руководством и спуститься в 65,8 кг, но не знаю, смогу ли я ещё сделать этот вес. Думаю, подняться в 77,1 кг было бы легче. Если бы был бой с Конором Макгрегором, что-то хорошее для моего наследия и моей истории, это было бы круто, однако сейчас весь фокус на лёгком весе. Победить сейчас и получить ещё один шанс на титул.

Думаю, я всё ещё могу сделать 65,8 кг. Если это будет за титул… Не знаю, был ли это сон или просто моё воображение. Я выигрываю пояс BMF сейчас, потом дерусь за титул в лёгком весе в конце года, затем отказываюсь от обоих поясов и спускаюсь в 65,8 кг, чтобы драться за этот титул. Но не знаю, мечтал ли я или просто сошёл с ума. Посмотрим», — приводит слова Оливейры издание MMA Fightning.

