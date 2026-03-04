«Действительно задело меня». Эдди Хирн — о грубых словах Даны Уайта в свой адрес

Промоутер Эдди Хирн прокомментировал грубые слова президента UFC и Zuffa Boxing Даны Уайта в свой адрес.

«Я слышал комментарии многих на слова Даны Уайта, который сказал: «Эдди Хирн — *****». Например, Теренс Кроуфорд сказал: «Думаешь, Эдди Хирну действительно есть дело до этих парней?» Я не говорю, что я другой, но мы очень разные с Даной Уайтом и теми парнями. Им плевать на бойцов. Вы когда-нибудь видели — я знаю, что он должен быть беспристрастным, — но вы когда-нибудь видели, чтобы Дана Уайт проявлял какие-то эмоции, когда кто-то выигрывает? Он заходит, вручает пояс, возвращается, проводит пресс-конференцию и сваливает в свой огромный особняк с сигарой и виски и думает: «Жизнь прекрасна, мы только что заработали $ 800 млн в этом году».

Вы что, думаете, когда Далтон [Смит] выигрывает, это я надеваю маску и прыгаю на ринг как абсолютный клоун, падая на пол, как Шалтай-Болтай? Это потому, что мне не всё равно. Если он считает, что я *****, потому что проявляю эмоции или мне не всё равно, — пусть так. Мы очень разные люди. Но мне действительно не наплевать на бойцов, и по правде это действительно задело меня, ведь я чувствую себя преданным, однако в то же время я не ходил всю неделю убитый горем.

Когда такой человек, как Дана, садится и заявляет: «Вы когда-нибудь видели ***** больше, чем этот парень? Забудьте об этом», то я не забуду об этом, потому что это было больно. Если вы думаете, что, проявляя боль, я становлюсь этой ***** и я не такой крутой парень, то вот мой ответ: «Кто возьмёт всё на себя?.. когда меня критикуют, я просто встаю каждое утро и засучиваю рукава, иду в спортзал, и мы бросаем вызов миру!» Да, это звучит, как отличный девиз для социальных сетей. Но я просто говорю вам правду. Мне было больно. И нет, это не делает меня *****.

Мне не всё равно. Я забочусь о бойцах. Нет ничего, что радовало бы меня больше, чем когда кто-то достигает своей мечты. Мало что радует меня больше, чем видеть кого-то счастливым. Я думаю, это самый чудесный дар», — приводит слова Хирна IFL TV.