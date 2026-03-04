Скидки
Петр Ян: UFC в бою с О'Мэлли меня обокрали, вытащили Шона за уши. Хотелось бы ему навалять

Петр Ян: UFC в бою с О'Мэлли меня обокрали, вытащили Шона за уши. Хотелось бы ему навалять
Действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян заявил о желании провести реванш с американцем Шоном О'Мэлли.

«Конечно, я ставлю Шона в планы, так как понимаю, что в Белом доме должен драться американец. Если Шон перекрасит волосы под американский флаг, то у него будет больше шансов попасть на эту площадку.

Было бы интересно отдать ему старый должок. Я считаю, что в первом поединке в UFC обокрали меня, вытащили Шона за уши, поэтому хотелось бы ему навалять. Я понимаю систему UFC и то, как делаются большие бои – Шон нужен там», — сказал Ян в эфире The Ariel Helwani Show.

