Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ислам Махачев проведёт следующий бой в США против непобеждённого бойца UFC — источник

Ислам Махачев проведёт следующий бой в США против непобеждённого бойца UFC — источник
Комментарии

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев проведёт следующий бой против 26-летнего непобеждённого бойца UFC, занимающего третьего место в топ-15 полусреднего веса, эквадорца Майкла Моралеса на турнире UFC, который пройдёт 12 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Об этом сообщила журналистка UFC Español Жаклин Энрикез в интервью на YouTube-канале RCD SPORTS.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.

Майкл дебютировал на профессиональном уровне в смешанных единоборствах в 2017 году. В своём рекорде к настоящему моменту Моралес имеет 19 побед, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения.

В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, Майкл победил нокаутом американца Шона Брэди в первом раунде.

Материалы по теме
Кто следующий для Махачева? Пул претендентов сократился до двух фамилий
Кто следующий для Махачева? Пул претендентов сократился до двух фамилий
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android