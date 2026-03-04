Ислам Махачев проведёт следующий бой в США против непобеждённого бойца UFC — источник

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев проведёт следующий бой против 26-летнего непобеждённого бойца UFC, занимающего третьего место в топ-15 полусреднего веса, эквадорца Майкла Моралеса на турнире UFC, который пройдёт 12 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Об этом сообщила журналистка UFC Español Жаклин Энрикез в интервью на YouTube-канале RCD SPORTS.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.

Майкл дебютировал на профессиональном уровне в смешанных единоборствах в 2017 году. В своём рекорде к настоящему моменту Моралес имеет 19 побед, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения.

В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, Майкл победил нокаутом американца Шона Брэди в первом раунде.