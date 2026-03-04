Джастин Гэтжи признался, что самый сложный бой в карьере провёл против Хабиба

Временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи ответил, какой поединок в своей карьере в смешанных единоборствах считает наиболее трудным.

— Назови самый трудный бой в твоей карьере.

— Против Хабиба Нурмагомедова, — сказал Гэтжи в интервью на YouTube-канале N3on.

Джастин и Хабиб провели бой на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи Абу-Даби (ОАЭ). Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом во втором раунде. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере. После окончания боя Хабиб заявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.