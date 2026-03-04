Скидки
«Один из нас будет нокаутирован». Гэтжи — о том, как закончится возможный бой с Топурией

Временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи высказался насчёт того, как завершится его потенциальный бой против непобеждённого 29-летнего действующего обладателя титула UFC в категории до 70 кг испано-грузина Илии Топурии.

— Как пройдёт твой бой против Топурии?
— Это будет безумный поединок, мы станем обмениваться ударами, и один из нас, скорее всего, будет нокаутирован, — сказал Гэтжи в интервью на YouTube-канале N3on.

Напомним, Джастину 37 лет. В своём профессиональном рекорде Хайлайт имеет 27 побед, из которых 21 была одержана досрочно, и пять поражений. В качестве профи американец дебютировал в августе 2011 года.

