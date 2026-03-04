Менеджер Махачева опроверг информацию о поединке Ислама против непобеждённого бойца UFC

Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером 34-летнего действующего обладателя титула UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева, опроверг слухи, что следующим соперником его подопечного станет 26-летний непобеждённый бойца UFC, занимающий третье место в топ-15 полусреднего веса, эквадорец Майкл Моралес, а их бой состоится 12 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Фейковые новости», — написал Абдель-Азиз на своей странице в социальной сети Х.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.