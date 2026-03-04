Скидки
Инсайдер заявил, что выставочный бой по боксу Тайсон — Мейвезер не состоится в апреле

Авторитетный американский спортивный журналист Дэн Рафаэль сообщил, что бой по боксу между 59-летним членом международного Зала боксёрской славы американцем Майком Тайсоном и 49-летним экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях соотечественником Флойдом Мейвезером-младшим может не состояться 25 апреля в Демократической Республике Конго.

«Многое говорилось о поединке между Майком Тайсоном и Флойдом Мейвезером-младшим, который состоится 25 апреля в Конго, но, согласно источнику, осведомлённому о планах, этот бой определённо пройдёт не в эту дату. Он будет перенесён на более поздний срок, и, хотя может состояться в Конго, место проведения пока не определено», — написал Рафаэль на своей странице в социальной сети Х.

