Лиги Force и Prime проведут первый совместный турнир с уникальным Гран-при за один вечер

Лиги Force и Prime проведут первый совместный турнир 7 марта в Ростове-на-Дону с уникальным Гран-при за один вечер, в главном событии которого состоится противостояние между Филиппом Косыревым и Тимуром Абдурахмановым. Также в рамках турнира пройдёт Гран-при, полуфинальные и финальная стадия которого состоятся в один вечер.

Полный кард первого совместного турнира лиг Force и Prime:

Филипп Косырев (Москва) — Тимур Абдурахманов (Ростов).

Финал Гран-при:

Артём Баранов (Краснодар) — Эмир Джумабаев (Москва);

Ваге Саруханян (Сочи) — Муслим Абдулаев (Новосибирск);

Матвей Кокорев (Москва) — Семён Набокин (Волгодонск);

Андрей Ялымов (Ростов) — Игорь Иванченко (Керчь);

Тигран Матевосян (Ростов) — Яков Букин (Челябинск);

Мустафа Шарифов (Ростов) — Вячеслав Мещеркин (Омск);

Шохиджон Толибов (Ростов) — Ибрагим Балиев (Грозный);

Артём Арцыбашев (Ростов) — Магомед Балаев (Назрань).

