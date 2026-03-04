Определились пары финалистов третьего дня чемпионата России

Пресс-служба Всероссийской федерации самбо представила пары финалистов третьего соревновательного дня чемпионата России — 2026. который проходит в Санкт-Петербурге.
Женщины
59 кг
Яна Джумаева, УФО (Свердловская область) — Алёна Алёхина, УФО (Свердловская область).
Мужчины
71 кг
Расул Наш, ЮФО (Р.Адыгея) — Андрей Корнеев, ПФО (Нижегородская область).
98+ кг
Аслан Джиоев, ЮФО (Краснодарский край) — Степан Солдатенков, ЦФО (Московская область).
58 кг
Шоваа Чолдак-оол, СФО (Новосибирская область) — Валерий Ергалов, ПФО (Нижегородская область).
79 кг
Али Куржев, УФО (Свердловская область) — Асланбек Кодзаев, СПб (Санкт-Петербург).