Определились пары финалистов третьего дня чемпионата России

Комментарии

Пресс-служба Всероссийской федерации самбо представила пары финалистов третьего соревновательного дня чемпионата России — 2026. который проходит в Санкт-Петербурге.

Женщины

59 кг
Яна Джумаева, УФО (Свердловская область) — Алёна Алёхина, УФО (Свердловская область).

Мужчины

71 кг
Расул Наш, ЮФО (Р.Адыгея) — Андрей Корнеев, ПФО (Нижегородская область).

98+ кг
Аслан Джиоев, ЮФО (Краснодарский край) — Степан Солдатенков, ЦФО (Московская область).

Боевое самбо

58 кг
Шоваа Чолдак-оол, СФО (Новосибирская область) — Валерий Ергалов, ПФО (Нижегородская область).

79 кг
Али Куржев, УФО (Свердловская область) — Асланбек Кодзаев, СПб (Санкт-Петербург).

