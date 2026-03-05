«Кто его выпустил?» Смолов вспомнил, как Хабиб возмутился игрой Рублёва в футбольном матче

Бывший нападающий сборной России Фёдор Смолов вспомнил, как сыграл в футбол вместе с теннисистом Андреем Рублёвым и бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Андрюха вообще впервые в жизни вышел на большое футбольное поле. Хотите прикол инсайдерский? Он приехал со мной, просто поддержать. Ему там кто-то говорит: «Хочешь сыграть тоже? Давай выходи». Хабиб на поле, и он не сразу понял, кто это. Там какой-то пас. И видно, что Андрюха вообще не понимает, мяч не принял и плохо отдал, короче. И Хабиб такой: «Эй, кто его выпустил? Кто это такой?» Потом в итоге после матча Хабиб говорит: «Я не узнал его». А сейчас Андрюха играл полуфинал, и Хабиб даже на матче был. Они потом сфоткались», — сказал Смолов в выпуске на YouTube-канале BetBoom Sports.