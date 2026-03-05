Макс Холлоуэй заявил о готовности провести бой с Махачевым

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй заявил о готовности провести поединок со звездой организации россиянином Исламом Махачевым.

«Меня спросили, против кого я хотел бы испытать себя и свои навыки. Мы упустили шанс подраться с Хабибом Нурмагомедовым, так что теперь Ислам – следующая большая звезда. Это был бы интересный бой», — приводит слова Холлоуэя пресс-служба UFC.

Напомним, 8 марта на турнире UFC 326 в Лас-Вегасе (США) Холлоуэй проведёт реванш с бразильским экс-чемпионом Чарльзом Оливейрой. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Макс Холлоуэй показал скоростную работу на руках