Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Макс Холлоуэй заявил о готовности провести бой с Махачевым

Макс Холлоуэй заявил о готовности провести бой с Махачевым
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй заявил о готовности провести поединок со звездой организации россиянином Исламом Махачевым.

«Меня спросили, против кого я хотел бы испытать себя и свои навыки. Мы упустили шанс подраться с Хабибом Нурмагомедовым, так что теперь Ислам – следующая большая звезда. Это был бы интересный бой», — приводит слова Холлоуэя пресс-служба UFC.

Напомним, 8 марта на турнире UFC 326 в Лас-Вегасе (США) Холлоуэй проведёт реванш с бразильским экс-чемпионом Чарльзом Оливейрой. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Материалы по теме
UFC 326: BMF-разборка в Лас-Вегасе! Холлоуэй и Оливейра сойдутся в реванше. LIVE
Live
UFC 326: BMF-разборка в Лас-Вегасе! Холлоуэй и Оливейра сойдутся в реванше. LIVE

Макс Холлоуэй показал скоростную работу на руках

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android