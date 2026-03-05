Скидки
Следующий бой Яны Сантос в UFC отменён

Следующий бой Яны Сантос в UFC отменён
Четвёртый номер рейтинга UFC в женском легчайшем весе (до 61 кг) россиянка Яна Сантос не выступит на турнире организации, который состоится 25 апреля в Лас-Вегасе (США). Об этом сообщила её соперница бразильянка Норма Дюмонт в социальных сетях, заявившая, что Сантос получила травму.

Яне Сантос 35 лет. Россиянка дебютировала в UFC в 2018 году. Всего на её счету в престижнейшей организации мира семь побед и пять поражений.

Норме Дюмонт 35 лет. Бразильянка дебютировала в UFC в 2020 году. Всего на её счету в престижнейшей организации мира девять побед и два поражения.

