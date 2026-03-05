Вокалист российской группы Slaughter to Prevail дебютирует в лиге Bare Knukle

Вокалист российской музыкальной группы Slaughter to Prevail Александр Шиколай, выступающий под сценическим именем Alex Terrible, дебютирует на турнире кулачной лиги Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), который состоится 6 мая в Дейтона-Бич (США). Соперником россиянина станет американец Кэмерон Делано.

В своём последнем бою в июле 2025 года на турнире Top Dog 37 Шиколай проиграл Данилу «Регбисту» Алееву единогласным решением судей.

Делано в июне 2025 года провёл бой против Джесси Дезрозье на турнире BKFC 76, одержав победу техническим нокаутом в третьем раунде.

Материалы по теме Бойца на голых кулаках Alex Terrible оштрафовали за дискредитацию российской армии

Конор Макгрегор показал, как работает на груше на голых кулаках