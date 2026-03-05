Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Вокалист российской группы Slaughter to Prevail дебютирует в лиге Bare Knukle

Вокалист российской группы Slaughter to Prevail дебютирует в лиге Bare Knukle
Комментарии

Вокалист российской музыкальной группы Slaughter to Prevail Александр Шиколай, выступающий под сценическим именем Alex Terrible, дебютирует на турнире кулачной лиги Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), который состоится 6 мая в Дейтона-Бич (США). Соперником россиянина станет американец Кэмерон Делано.

В своём последнем бою в июле 2025 года на турнире Top Dog 37 Шиколай проиграл Данилу «Регбисту» Алееву единогласным решением судей.

Делано в июне 2025 года провёл бой против Джесси Дезрозье на турнире BKFC 76, одержав победу техническим нокаутом в третьем раунде.

Материалы по теме
Бойца на голых кулаках Alex Terrible оштрафовали за дискредитацию российской армии

Конор Макгрегор показал, как работает на груше на голых кулаках

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android