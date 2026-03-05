Виктория Дудакова снялась с мартовского турнира PFL из-за травмы

Гасанали Гасаналиев, тренер бывшего бойца UFC Виктории Дудаковой, сообщил, что россиянка не выступит на турнире PFL, который состоится 20 марта в Мадриде (Испания).

«Виктория получила травму шеи во время спарринга, схожую с повреждением у олимпийского чемпиона Абдурашида Садулаева. Мы поставили в известность нашего менеджера и организацию. В понедельник запланирована операция в Московском городском спинальном нейрохирургическом центре ГКБ №67 им. Ворохобова. Оперировать будет нейрохирург Садулаева — Дзукаев Дмитрий Николаевич», — приводит слова Гасаналиева пресс-служба «Корпорации «Синергия».

Материалы по теме Официально Виктория Дудакова подписала контракт с PFL. Названа дата дебюта в лиге

Станет чемпионкой? Как красавица Дудакова добиралась до UFC