Бывший спарринг-партнёр Усика: Александр должен отказаться от поясов

Британский боксёр супертяжёлого веса Дэвид Аллен прокомментировал анонс поединка за титул WBC между бывшим спарринг-партнёром украинцем Александром Усиком и голландским кикбоксером Рико Верхувеном, который состоится 23 мая в Гизе (Египет).

«Усику нужно отказаться от своих поясов, пусть Уордли, Кабайел и остальные супертяжеловесы получат шанс стать чемпионами мира. Пусть они займутся делом, а он будет проводить свои показательные бои. Не хочу обижать его, у него была выдающаяся карьера, но не нужно вести дела ценой чужой карьеры», — приводит слова Аллена издание talkSPORT.

Александр Усик проведёт следующий бой против легендарного кикбоксёра у египетских пирамид

Чисора попросил Усика больше не бить британцев

