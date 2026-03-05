Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Шаблий назвал фаворита в потенциальном бою Джонс — Перейра

Александр Шаблий назвал фаворита в потенциальном бою Джонс — Перейра
Комментарии

Российский боец смешанного стиля Александр Шаблий высказался о возможном поединке в тяжёлом весе (до 120 кг) UFC между американцем Джоном Джонсом и бразильцем Алексом Перейрой.

«Мне было бы интересно. Два чемпиона в полутяжёлом весе, у обоих длинные конечности, нестандартная антропометрия. Реально крутой бой, достоин главного события.

Соотношение 60 на 40 в пользу Перейры. Он на ходу, выступает постоянно. Джонс возвращается, когда деньги заканчиваются. В спорте он уже всё доказал, его интересует материальная составляющая. Перейре лучше не затягивать, не отдавать результат на откуп судьям», – приводит слова Шаблия издание MMA.Metaratings.ru.

Материалы по теме
Инсайдер: бой Джон Джонс — Алекс Перейра может пройти на турнире UFC в Белом доме
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android