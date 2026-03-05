Александр Шаблий назвал фаворита в потенциальном бою Джонс — Перейра

Российский боец смешанного стиля Александр Шаблий высказался о возможном поединке в тяжёлом весе (до 120 кг) UFC между американцем Джоном Джонсом и бразильцем Алексом Перейрой.

«Мне было бы интересно. Два чемпиона в полутяжёлом весе, у обоих длинные конечности, нестандартная антропометрия. Реально крутой бой, достоин главного события.

Соотношение 60 на 40 в пользу Перейры. Он на ходу, выступает постоянно. Джонс возвращается, когда деньги заканчиваются. В спорте он уже всё доказал, его интересует материальная составляющая. Перейре лучше не затягивать, не отдавать результат на откуп судьям», – приводит слова Шаблия издание MMA.Metaratings.ru.