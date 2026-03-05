Скидки
Адам Богатырёв сделал прогноз на бой Холлоуэй — Оливейра 2

Комментарии

Тяжеловес АСА Адам Богатырёв поделился мнением касательно предстоящего поединка между Чарльзом Оливейрой и Максом Холлоуэем, который состоится 8 марта на турнире UFC 326 в Лас-Вегасе (США).

UFC 2026. UFC 326, Лас-Вегас, США
Макс Холлоуэй — Чарльз Оливейра
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Не началось
Чарльз Оливейра

«Макс Холлоуэй, как мне кажется, неплохо чувствует себя в лёгком весе. Его скорость никуда не делась, а физические данные стали даже лучше. Считаю именно Холлоуэя фаворитом. Мне кажется, что Оливейре будет тяжело за ним успевать. Холлоуэй никому не давал бороться, поэтому не нужно думать, что Оливейра должен прям легко переводить его. Макс отлично держит дистанцию и готов взвинчивать темп на протяжении всего поединка. Думаю, что Макс победит в поздних раундах. Оливейра не сможет нормально бороться, а Холлоуэй будет постоянно прессинговать в стойке. И в итоге бразилец просядет на фоне кардио и пропущенных, а Макс может завершить бой. Но при этом скажу, что у меня не будет сильного удивления, если бой пройдёт и по другому сценарию», — сказал Богатырёв в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

