Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Почему бы нет?» Бивол рассказал, в какую весовую категорию может перейти

«Почему бы нет?» Бивол рассказал, в какую весовую категорию может перейти
Комментарии

Объединённый чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол заявил, что хотел бы испытать себя в первом тяжёлом дивизионе (до 90,7 кг).

«Не то чтобы даже Рамирес вдохновляет на переход в крузервейт, а просто какое-то внутреннее желание завоевать что-то ещё. Почему бы нет, почему бы не попробовать в крузервейте? Такая мысль есть, да», — сказал Бивол в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Дмитрию Биволу 35 лет. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2014 году. Всего на его счету 24 победы (12 – нокаутом) и одно поражение.

Материалы по теме
Тренер Бетербиева обвинил команду Бивола в затягивании переговоров о проведении трилогии

Дмитрий Бивол тренируется перед возвращением в ринг

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android