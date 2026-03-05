«Почему бы нет?» Бивол рассказал, в какую весовую категорию может перейти

Объединённый чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол заявил, что хотел бы испытать себя в первом тяжёлом дивизионе (до 90,7 кг).

«Не то чтобы даже Рамирес вдохновляет на переход в крузервейт, а просто какое-то внутреннее желание завоевать что-то ещё. Почему бы нет, почему бы не попробовать в крузервейте? Такая мысль есть, да», — сказал Бивол в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Дмитрию Биволу 35 лет. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2014 году. Всего на его счету 24 победы (12 – нокаутом) и одно поражение.

Материалы по теме Тренер Бетербиева обвинил команду Бивола в затягивании переговоров о проведении трилогии

Дмитрий Бивол тренируется перед возвращением в ринг