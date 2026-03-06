Скидки
Бивол рассказал, что думает о наличии поражения в своём рекорде

Объединённый чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол (24-1, 12 KO) рассказал, как относится к единственному поражению в профессиональном рекорде.

«Конечно же, приятно быть с «ноликом» в графе поражений, но, видимо, не судьба. Что ж поделать. Главное — закрыл это поражение. У нас в боксе всегда болезненно иметь поражения, но что поделать. Есть много чемпионов, таких, как величайший чемпион Мохаммед Али, но он запомнился своим стилем, своим величием. Поэтому теперь не задумываюсь на эту тему», — сказал Бивол в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

