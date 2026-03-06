«У него неплохие шансы». Бивол назвал футболиста «Зенита», который мог бы стать боксёром

Объединённый чемпион мира по боксу среди профессионалов россиянин Дмитрий Бивол назвал игрока футбольного клуба «Зенит», который, по его мнению, мог бы испытать себя в ринге.

«Там есть Нуралы Алип, казахстанский защитник, вот он вроде бы изъявлял желание поработать, побоксировать. Насколько я это знаю. Мне кажется, у него могут быть неплохие шансы попробовать себя в боксе. А по теме сотрудничества с «Зенитом» — мне приятно, это один из лучших футбольных клубов России. Я, когда был ещё ребёнком, ходил на некоторые матчи «Зенита», приятно, что мы можем теперь сотрудничать на партнёрских, взаимовыгодных условиях», — сказал Бивол в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.