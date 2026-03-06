«Стараюсь не задумываться». Бивол — о несправедливом отношении WBC

Объединённый чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрий Бивол прокомментировал лишение титула WBC, об этом стало известно в апреле 2025 года.

Напомним, россиянин не стал соглашаться на проведение обязательной защиты против американца Дэвида Бенавидеса в сроки, назначенные организацией.

«Сильно не зацикливался и не считал, сколько времени Канело не назначали обязательного претендента. Мне быстро назначили. Ну, ничего страшного. Стараюсь не задумываться об этом. Самое главное, что завоевали титул, дальше уже не так важно», — сказал Бивол в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.